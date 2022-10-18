國道1號北向三重路段，在上午8時6分用路人上班尖峰時刻請追撞事故。兩輛自小客車在國道1號北向27.5K、三重路段發生追撞，並未造成人員傷亡，但兩輛車佔用內線車道事故，警方目前正在處理，但造成後方大量車流回堵約4公里，速度僅10公里上下左右，整個路段呈現紫爆狀態。