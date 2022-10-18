南韓女團TWICE在全球擁有高人氣，而當中人氣成員娜璉近年不斷被一名德國狂粉「Josh」騷擾，最新上傳的影片中可見他人就在TWICE宿舍附近，此舉再度引起爭議，也讓粉絲相當擔心偶像的安全。

女團TWICE人氣成員娜璉持續被一名德國粉絲「Josh」騷擾，先前甚至故意與該成員同一班機企圖接近對方，雖然之後該名粉絲已被遣返及限制入境，他仍繼續在網路上向娜璉示愛，而由於限制令並非永久，因此，這次在最新上傳的影片中更是到成員們居住的清潭洞公寓附近。

TWICE娜璉德國狂粉近日上傳影片。【影片來自YOUTUBE，若下架請見諒】

影片中，可見Josh念著原要給娜璉的信件表示，自己目前就在娜璉居住的公寓附近，因為公寓門口有密碼上鎖所以無法親自送信給娜璉相當難過，更向娜璉示愛「我不喜歡一個人待在韓國，所以我必須知道妳對我的看法，娜璉記住，我是真心愛妳，請記住我很想妳」。

隨後，Josh話鋒一轉怒批JYP公司說謊，甚至透漏警察威脅他，希望娜璉為自己澄清自己不是壞人，讓他可以將信送到娜璉手中；最後，Josh附上自己的聯絡方式並提到，若是娜璉親口向他要求回德國，他就會立刻回去。