火箭隊宣布與凱文波特（Kevin Porter Jr.）簽下4年8250萬美元續約（新台幣26.4億元），平均年薪2062萬美元。這是一張比較罕見的合約，根據美媒《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）進一步爆料，凱文波特只有首年1586萬美元是全額保障，之後火箭可以隨時解雇他。如果他想拿到全額就得乖乖不鬧事。

公鹿在2019年選秀第30順位選上凱文波特，隨即交易給活塞，再被轉賣給騎士。首季2019-20在騎士打替補，他有情緒管理問題，場外惹上不少麻煩，球隊後來拒絕讓他上場。火箭看中波特的潛力，去年1月從騎士把他買來，被視為一場豪賭。結果波特相當神勇，4月例行賽對公鹿一戰獨得50分。儘管進攻能力強悍，火箭仍想把他當成控衛來培育，他先前是支援進攻的搖擺人（小前鋒與得分後衛）。

凱文波特的父親是布萊恩凱文波特（Bryan Kevin Porter），布萊恩波特1993年槍枝走火殺死一個14歲少女，坐牢4年半，2004年在酒吧遭人槍殺，當時凱文只有4歲。

今年初凱文波特對巫師投進三分絕殺，巫師主播稱讚他「和父親一樣懂得在何時扣下板機」，引起巨大爭議。後來發現是誤會一場，主播以為凱文波特的父親是退役巫師後衛凱文波特（今年72歲），其實兩個凱文波特之間沒有血緣關係。