台北市百齡橋下堤外停車場16日因豪大雨造成淹水災情，上百輛車全部泡湯，市長柯文哲昨日表示，「每位國民須對自己行為負責」；豈料，昨晚卻傳出因水利處沒有通知關水門，當時約有10人被困在堤防外，市議員黃郁芬痛批，「把人關在水門之外，難道就是柯文哲的SOP嗎？」

黃郁芬昨晚在臉書發文，原訂於大佳河濱公園外舉行的世界音樂節因雨取消，而當天水利處早從4點開始關閉水門，但水門外的設備廠商於下午5點才接獲水利處通知「水門已關」，未提前通知撤離而導致被關在水門外，「只能自己想辦法在豪大雨中設法找路逃出」，更有民眾「一直到晚上8點，才終於被消防局救出來」。

黃郁芬透露，「光是聽到民眾的轉述，就覺得可怕，完全無法想像如果是自己在昨天的狂風暴雨之下被關在水門外，會是什麼感覺」。

針對柯文哲大言不慚說北市的防災制度運作的很成熟，試圖去合理化自己當時人還在外地替民眾黨助選的行為，讓黃郁芬痛批，「難道，在風狂雨驟的時候把市民關在水門外，就是柯文哲的SOP嗎？」、「慢半拍、讓市民無所適從、根本只能自力救濟的救援機制，就是柯文哲的SOP嗎？」，不禁納悶問道「到底柯文哲把台北市民當作什麼了？到底柯文哲心中還有沒有台北市民？」