Rakuten Girls（樂天女孩）25歲成員林襄最近被周刊直擊在路上脫口罩哈電子菸，林襄隨即認錯道歉，但不少名人如「雞排妹」鄭家純、謝和弦等人都送暖林襄，並表示抽菸並不犯法。對此，過去曾執導鄧佳華謎片的圤智雨回應，他認為支持林襄的人都錯了，因為林襄本來有拿到國際代言的機會，並表示支持林襄的人都有一特點，「挺她的網紅們，你們當然可以挺，但有沒有發現挺她的人，都沒有麥當勞或是7-11的代言」。

林襄日前被拍到搭捷運通勤，出站後在路邊等人時抽電子菸，對此，「雪乳戰神」郭鬼鬼回應抽菸不是什麼大錯，「如同處女情結一樣蝦（瞎）」，鄭家純也在活動上說：「如果這對她來說是個紓壓的方法，為什麼要禁止？這頂多可能會讓皮膚狀態沒那麼穩定，那也是她自己的選擇，有什麼好道歉？她也沒有亂丟菸蒂，而且是抽電子菸，沒有影響到別人」。

圤智雨發文曝林襄需要道歉主因。（圖／翻攝自bcbcbabe IG）

而林襄近日又被《Dcard》網友揪出過往受訪自打臉，被問到是否可以接受另一半愛吸菸？她回應：「我自己是沒有在抽菸的」，因此希望對方也不是要會抽菸的人。而林襄爆出吸菸後出席活動，坦言收到很多粉絲安慰，問她私下是否有菸癮？她遲疑了一會兒才說：「還好」。

見此，圤智雨表示，他認為林襄道歉是對的，因為報導還沒曝光前，依林襄水漲船高的人氣，本來有機會接到國際大廠代言，「那麼快拿到知名度，荷包也滿滿的，就要接受演藝圈高道德標準，只能說，活該，抽菸可以但要懂躲避鏡頭，很多藝人也抽，但她們都懂躲」，並表示大家可以多觀察，眾多挺林襄的網紅或KOL，大多不可能有國際大廠的代言，「當年阿喜抽菸被拍也跟林襄同等道理，要賺正面形象的錢，就要付出正面的能量，如果演不了，那不是妳財，不入妳袋」，更強調：「挺人要挺對」。

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