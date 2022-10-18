受豪雨影響，宜蘭縣台7線部分路段發生土石坍塌，行政院長蘇貞昌16日在與縣長林姿妙視訊時，出現看似「逼問」災情細節的狀況，引起外界對於蘇耍官威的質疑，然而民進黨立院黨團卻製作「院長問你台七線，縣長臉上三條線」的哏圖嘲諷林，讓民進黨台北市議員王世堅痛批，這根本是在「幫倒忙」，更嗆網軍刻意挑起戰爭。

蘇貞昌16日視察中央災害應變中心時，與基隆市、宜蘭縣、花蓮縣的應變中心視訊連線，當林姿妙在會中提到台7線的問題時，蘇疑似想精確了解問題，數次反問「哪個路段」、「哪一個部分」，林一開始沒直接回，最後才指出約在86K處道路中斷，「希望院長幫忙！」

而針對民進黨立院黨團製作哏圖嘲諷林姿妙一事，王世堅昨（17）日在政論節目《新聞大白話》表示，即便是敵對的政黨也應該互相尊重，他認為蘇貞昌的詢問雖然嚴格但不咄咄逼人，林姿妙的答覆也都中規中矩，問題是出在「旁邊這一些小編」。

王世堅痛批，這些小編真的是在幫倒忙，網軍、1450也「恨不得挑起戰爭，效忠主子」，但其實綠委們在現實生活中很努力地問政、服務民眾，「民眾很清楚他們不會那樣」，而整個社會也不是如1450所說的那麼玻璃心，稍微發生什麼事就要嚴厲苛責首長。