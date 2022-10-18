全球電源與能源管理廠台達電(2308)宣布今年3月取得ASPICE CL2證書，率先成為在電動車動力總成產品(Powertrain) ASPICE CL2認證的台灣供應商，在順利取得認證後，亦已成功協助美系大廠開發符合ASPICE CL2流程的Combo一體機，此機種預計在10月做完最終測試，未來將搭載於該品牌全新設計的電動車平台、使用在多款新車型上，預計從2023年底開始銷售至歐洲市場。

台達電子電動車方案事業群總經理唐修平表示，由於長期發展並掌握電力電子的核心技術，台達佈局電動車相關領域已超過10年，從最初Tier 2的直流電交換器(DC/DC Converter)、車載充電器(OBCM)等零組件供應商做起，進而發展到動力總成產品(Powertrain)的系統方案解決供應商，現今已有超過7成的世界前20大車廠，採用台達提供的動力總成的產品；台達取得ASPICE CL2的認證，代表卓越的品質管控與先進的開發實力，能提供客戶更加可靠的車用整合方案。

隨著軟體定義汽車(Software Defined Vehicles)的時代來臨，車聯網成為主要溝通媒介，為確保使用者的乘車安全性，全球車廠對於電子產品的設計規格及品質要求日趨嚴格；藉由ASPICE CL2的審核，認證台達在系統暨軟體開發、管理層面皆已達到國際領先水準，在此穩固的基礎上，同時導入ISO 26262(車輛功能安全)與 ISO 21434(車輛網路安全工程)，符合車廠對於產品品質、功能安全與資訊安全的各種面向要求，強化台達車用動力總成產品的優勢。

台達電表示，公司3月取得ASPICE CL2證書，在獨立驗證機構TUV NORD專業評鑑下，順利通過ASPICE VDA Scope之各項高標準要求，代表品質管理及軟體開發已達國際車用電子領先水準，率先成為在電動車動力總成產品(Powertrain)ASPICE CL2認證的台灣供應商，ASPICE著重在於改善產品開發的專案品質與流程，是目前許多歐美車廠評估供應商的專案開發能力的重要指標。在順利取得認證後，亦已成功協助美系大廠開發符合ASPICE CL2流程的Combo一體機，此機種預計在10月做完最終測試後，將等同量產規格的首批樣品(Production Validation sample)交付客戶施作性能檢測。此Combo一體機未來將搭載於該品牌全新設計的電動車平台、使用在多款新車型上，預計從2023年底開始銷售至歐洲市場。

為了滿足車廠的「零不良品質」，確保駕駛人的用車安全，台達透過ASPICE VDA Scope的高標準要求，在獨立驗證機構TUV NORD的專業評鑑下，率先成為ASPICE CL2認證的EV Powertrain台灣供應商，表示台達的設計開發、品質及軟體安全管理等相關技術能力，能夠走在國際車廠開發新時代的汽車產品規格及品質要求的前面，為台達創造領先業界的技術能力。