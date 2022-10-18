孱弱的日圓匯價已貶破149，且有向150大關邁進趨勢。外界關心日本政府到底何時還會進場阻貶，會不會袖手旁觀沒有實際作為。

18日亞洲匯市早盤交易時，日圓兌一美元在148.83到149.05之間游移，波動雖然不大，149關卡已被美元攻破，日匯續創32年新低點，下一次將以150為觀察要點。

日本財務大臣鈴木俊一17日重申，如果匯市出現投機性交易，不會漠視不管，且不會畏懼採取行動。法商東方匯理銀行(Credit Agricole CIB)東京分行認為，150大關是個重要分水嶺，一旦日圓貶破，基於技術面操作的價格行為就會浮現，很自然地日匯就會被加速趕底。

因此，日本政府應該在日圓貶破150之前會阻貶，或者想多增取一些時間。其實日圓匯價在過去幾天表現，都符合日本政府出手干預條件，搞不好日圓在149到150之間就會介入。

匯銀人士指出，對日本政府而言，最關心的應該是日圓不要在短期內急貶，而不是走貶。但150這個價位是關鍵心理點，萬一真的貶破，日本政府沒一些作為應該也不行吧。

外匯交易員也認為，9月下旬日圓匯率在145.9時，日本政府就有發動一場睽違24年，首次進場干預的行動，現在日圓已經近逼150，日本官方怎麼可能會沒有動作，應該是有偷偷進場買日圓以及賣美元，只是沒有對外公布而已。