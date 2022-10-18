南韓知名男團「東方神起」成員沈昌珉（最強昌珉）2020年無預警宣布與圈外女友低調結婚時曾轟動一時，而如今結婚兩年的他，也在今（18）日稍早被媒體爆料已升格當爸，雙方友人透露妻子從懷孕到生產的這段期間，沈昌珉都陪在女方身邊細心照料，而他所屬的經紀公司SM娛樂也證實了這項驚人喜訊，令粉絲們開心不已。

根據南韓媒體《Dispatch》報導，沈昌珉的老婆在17日於首爾某醫院順利產下兒子，母子都很平安、健康，而根據雙方友人的轉述「昌珉在老婆懷孕到生產這段時間都守護在旁，很感謝兒子健康來到這世界上」。消息曝光後後，SM娛樂也在第一時間對外透露：「最強昌珉得子消息是真的」正式宣布他升格當爸，受到大批粉絲的祝福。

事實上，沈昌珉出道10多年幾乎沒傳出過緋聞，直到2019年才被媒體爆出有一位交往中的圈外女友，這也是他出道以來第一次公開戀情，沒想到隔年便宣布結婚，跌破眾人眼鏡。而他過去曾在節目上透露，自己以前是對婚姻無感的人，但遇到老婆並在某一次對話的瞬間，他突然發現「當她開心的時候，我也覺得很開心，我才發現我變了」，之後還突然閃過想結婚的衝動，連他自己也很意外。如今不僅結婚還升格當爸，令粉絲們都為他感到高興。