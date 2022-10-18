有些人平時做事冷靜有條理，但一陷入戀愛就像變了一個人，把時間精力全花在另一半身上，開口閉口都對方，十足的「戀愛腦」，《摘星工廠》運勢專欄指出，牡羊座、獅子座、雙魚座是戀愛中的傻子，一旦愛上對方，會願意放下一切，無條件去寵愛。

▍牡羊座

牡羊座雖然有點小聰明小心機，只要被愛神射中了，他們就會失去理智，做事情也容易變得任性，這時在牡羊座的眼中，會把最好的一切留給對方，並無條件去寵對方，做什麼事都是可愛的，犯錯也是可愛的。

▍獅子座

大方大氣的獅子座，最怕的是明明可以愛得轟轟烈烈，卻因為自己畏畏縮縮、小心謹慎而錯過對方，不論獅子座在戀愛前有多精明、有多挑剔，一旦戀愛了，他們都願意不顧一切，不會想太多。

▍雙魚座

一向認為戀愛擺第一順位的雙魚座，是典型的情感動物，願意放棄一切來談場戀愛，一旦愛起來，雙魚座對另一半的容忍度比深谷還要深，常常只顧著付出，不管其他，就算心裡有不滿，哄個幾句就沒事了。