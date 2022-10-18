年底投票除市長、議員、里長外 18歲公民權讓青年決定自己未來

11月26日九合一大選投票，台中除市長、議員、里長3張選票外，還有1張選票是憲法修正案的公民複決，不僅是台灣憲政史上首次修憲案的公民複決，因過去都是國大代表投票，從未有民眾擁有改變憲法的時刻，深具歷史意義；如果獲得通過將是台灣透過修改憲法邁向國家正常化重要過程。

中選會上週公告攸關18歲公民權的「憲法修正案公民複決第1案」，各政黨、候選人皆密集進行宣傳活動。市議員張家銨將自己原有的公車廣告加入支持18歲公民權的看板，特於18日到台中客運停車場與自己的公車廣告合影，希讓更多年輕學子和其家長知道。

張家銨指出，公車廣告掛上支持18歲公民權的看板，是看準所選93路公車沿途行經大甲高中、清水高中、龍津高中等沿線的學區，雖然他們目前沒有投票權，但希望能藉此鼓勵他們，讓年輕人知道18歲公民權的推動不是只有青年朋友用力喊、用力推，社會上還有一股聲音是支持他們的。

張家銨強調，這除對台灣是重要的一票，另一個意義是這一票更是給我們的未來，讓更多年輕人有機會參與公共事務的決定，讓18歲的年輕人成為真正的公民，他們有能力承擔這個責任。自己也希望鄉親都能一同參與這歷史的一刻，在11月26日，出門投票也投下同意的一票。