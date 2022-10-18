施嫌及黨羽持棍棒、刀械砸店砸車，遭移送法辦。（警方提供／曹婷婷台南傳真）

22歲施姓男子與3名小弟今年5月、7月間兩度因不滿沒酒喝、唱歌沒包廂為由，怒砸1家酒行及附設理容養生會館的KTV，除砸店也毆傷店員，台南市警察局第四分局蒐證多時，昨天發動專案查緝收網，逮捕施嫌及其3名共犯，全案依組織犯罪、恐嚇、毀損等罪嫌移送偵辦。

警方指出，施嫌及黨羽在安平地區以地方幫派勢力自居，行徑囂張，到店家消費如店家不配合便暴力相向，5月間即因清晨要買酒喝，不滿酒行不願配合送酒，心生不滿，施嫌率眾持棍棒、刀子前往砸店，店家唯恐遭報復也不敢報警。

7月間，施嫌到中華西路某間理容養生會館附設KTV要唱歌，因不滿店家告知「沒包廂」，再度率眾砸店。施嫌7月間還涉及一起砸車案，只因不滿有人把車停在他家門前，就揪人砸車。

台南市警四分局及第六分局獲報展開蒐證，配合刑事警察局偵查第八大隊偵五隊發動調查，報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，昨天日逮回施嫌及3名共犯到案，並查扣8根棍棒、12把刀械等證物。據了解，施嫌等4人矢口否認涉案，警詢後，將4人依組織犯罪、恐嚇、毀損等罪嫌移送台南地檢署法辦，檢察官詢問後，施嫌以5萬元交保，其他3人各以2萬元交保。