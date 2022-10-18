尼莎颱風為北台灣帶來豪雨，台北市災情頻傳，市長柯文哲卻在中台灣替民眾黨候選人輔選，未第一時間北返坐鎮，慘遭藍綠議員猛批。民進黨台北市議員王世堅對此在臉書痛批柯「柯文哲就是兼差市長，專職黨主席」，未料，該文章的留言區卻歪樓了。

簡舒培、許淑華等民進黨台北市議員17日在民進黨台北市長參選人陳時中競選辦公室召開記者會，譴責柯文哲16日還在南投台中輔選，至晚間8點多才取消原訂台中掃街行程趕回台北，「SOP失靈」應向廣大台北市民道歉，若不願負責乾脆請辭市長。國民黨台北市議員游淑慧也批評，南港出現多處淹水，但北市市長總在選舉、一個副市長病假、一個副市長辭職參選，只剩一個副市長坐鎮。

其實，王世堅2021年6月28日就曾在臉書指出，柯文哲自連任之後，就是數饅頭的心態，他是專職黨主席、兼差市長，如今柯文哲再度陷入爭議，王世堅也再度po文重申，柯文哲就是兼差市長，專職黨主席。

然而，該文章的留言區卻有許多網友對王世堅的言論不以為然，他們紛紛表示「小英更是，堅哥看清楚點。不要雙標」、「你們總統不也這樣嗎」、「堅哥我支持你的想法，但同時也請你跟小英總統說不要兼差總統，專職黨主席」；也有網友認為「指桑罵槐，不愧是我堅哥」、「身為貴黨一員不能把話說白，只好用暗喻的方式，堅哥說話的藝術實在佩服」。