民進黨台北市長候選人陳時中曾鬧出政見宣傳影片「馬桶偷窺」等爭議，引發「人設」質疑。媒體人「逆風的烏鴉」指出，據了解陳時中能擔任衛福部長與其能力無關，而是很早就站對邊且善於交際，他私下就是個「親切的歐吉桑」，很會聊天也很能講，「他的特質是親切的鄰家阿北；講難聽一點，就是個酒空」。此說法掀起討論，針對人設所引發的爭議，不少網友更想起了「辣台妹」。

逆風的烏鴉昨（17）日在臉書發文表示，傳出陳時中的團隊又打算幫他重新打造回衛福部長、疫情中心指揮官時的「承擔者」人設，這是不少綠營名嘴建議的，也是基於先前人設工程的失敗，讓他變得不倫不類，但這招行得通嗎？他認為答案是否定的，因為三個原因：第一是「太晚了」、第二是「已無防疫光環」、第三是「人設和本人相差太遠」。

逆風的烏鴉更爆料，陳時中能獲得衛福部長的位子，與能力無關，而是因為很早就選對邊，以及善於交際的手腕所得來的。逆風的烏鴉曾經聽一些私下和陳時中互動過的同業說，陳其實就很像那種親切的歐吉桑，和他聊天蠻愉快的，他也很能講；但要說他有什麼公衛專業，是談不上的，講好聽一點，他的特質是親切的鄰家阿北，講難聽一點，就是個酒空。

此文獲得破千個讚與超過140則留言，迴響熱烈。網友紛紛表示：「英派硬包裝蔡英文辣台妹人設，他們是真的相信這招有用呀」、「正常人聽到『辣台妹』會起雞皮疙瘩」、「不禁想起辣台妹」、「民進黨玩人設失敗早就不是第一次，就像某人也不辣結果叫辣台妹，簡直大開眼界」、「還有辣台派也是，這個黨自創名詞最會」。

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