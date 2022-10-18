帶進時尚、美學元素翻轉經典品牌，高雄市政府青年局今年再度發起「大港經典升級競賽」，並將於(22)日於Pinway駁二八號倉庫舉辦決賽暨成果發表，共有高雄11家標竿企業，包含人杰老四川、烏弄、南仁湖等提供青年團隊發揮創意的舞台，將有11組入選團隊角逐決賽爭奪榮耀，對時尚、設計產業有興趣的青年朋友踴躍前往觀賽。

「企業出題、新創解題」 11組新創團隊「大港經典升級競賽」中爭冠│高雄

「企業出題、新創解題」 11組新創團隊「大港經典升級競賽」中爭冠│高雄

青年局張以理局長表示，「2022大港經典升級提案競賽」是透過「企業出題、新創解題」機制，由高雄在地經典品牌提出美感提升需求，並遴選青年團隊解題，讓青年為高雄企業量身打造新風貌；青年局也為入選團隊投入豐富的培育輔導資源，辦理主題講座、業師輔導諮詢及產業交流參訪，協助入選團隊與出題企業交流對接，將設計理念與市場接軌，讓美學與在地企業產生連結。

本屆共襄盛舉的高雄11家標竿企業，包含人杰老四川、三信家商、太師傅、烏弄原生茶飲、高雄婆婆冰旗艦店、圓山大飯店、黃埔新村、南仁湖育樂股份有限公司、花季度假飯店、彪琥鞋業及旭昌海洋等，其中圓山大飯店營運協理盧家怡表示，期待青年團隊將圓山既有的文化底蘊與潮流美學做結合，透過年輕人的視角與創意，協助圓山轉型；花季度假飯店營運總經理湯孟哲認為，企業能接納青年團隊前衛的思維，並十分肯定團隊的創新理念。入選團隊之一無設限團隊說，希望透過協助經典企業進行品牌轉型及再建構，並從中學習與企業溝通對談的能力，以拓展專業知能，厚實自身的設計能量。

活動現場將展示青年團隊的改造設計成果，並於Pinway場館外設置品牌攤位。當日也特別為入選團隊辦理新創媒合會，邀請高雄品牌企業主與會，企業主可透過媒合會尋覓專業人才，同時提供青年團隊與企業直接面對面交流的機會，提早為就業或轉職做準備。

青年局進一步指出，「2022大港經典升級決賽暨成果發表」將於本月22日(六)上午10點至下午4點，在Pinway駁二八號倉庫隆重登場，歡迎對美學時尚設計、產品包裝改造等有興趣的民眾參加，一睹高雄青年團隊的設計創意與改造魅力。相關詳情可至https://reurl.cc/qNWGpg或青年局官方Facebook查詢。