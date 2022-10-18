休旅車過彎失控衝向對向車道，造成1輛貨車遭撞騰空水平轉了一圈後橫躺路中，車體變形，駕駛卡在車內顏面受損、雙腳骨折，目前送醫後仍昏迷。（翻攝自記者爆料網）

台南市善化區昨（17）發生1輛白色休旅車過彎失控衝向對向車道，造成1輛貨車遭撞騰空水平轉了一圈後橫躺路中，車體嚴重變形，駕駛一度卡在車內顏面受損、雙腳骨折，現場血跡斑斑，目前送醫後仍昏迷，而肇事車主竟是酒駕，酒測值0.26，將依照公共危險罪送辦。

臉書「記者爆料網」曝光事發影片，當時白色休旅車在過彎時突然失控衝向對向車道逆向行駛，當場撞上小貨車，小貨車幾乎騰空水平轉了360度，接著車身側躺路中，貨物零件散落一地，另段畫面中可見白車高速過彎後撞上貨車，右車身當場凹陷並暴衝路邊

休旅車過彎失控衝向對向車道，造成1輛貨車遭撞騰空水平轉了一圈後橫躺路中，車體變形，駕駛卡在車內顏面受損、雙腳骨折，目前送醫後仍昏迷。（翻攝自記者爆料網）

警方表示，40多歲的陳男駕駛小客車，17日下午沿南122線西往東向行駛，經過六分寮一處彎道路口，因車速過快駛入對向車道，來不及轉回，撞上東往西行駛的1輛小貨車，貨車被撞後噴飛翻覆，50多歲的董姓駕駛一度卡在變形的車內，無法脫困，被救出後顏面受損、雙腳骨折，車內血跡斑斑，目前仍昏迷。

對撞後的2輛車皆嚴重受損，小客車雖被撞偏到路邊，幸未翻覆，駕駛陳男輕傷，送醫後已清醒，警方對陳男實施酒測，酒測值為0.26毫克，將待他傷癒出院，依照公共危險罪送辦。

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