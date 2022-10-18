北台灣近期受颱風尼莎影響降豪大雨，行政院長蘇貞昌日前三度詢問宜蘭縣長林姿妙，台7線哪一路段需要搶通，讓林姿妙一時語塞。藍委批評，蘇貞昌把防災當選舉耍官威，只在意選舉勝利。行政院長蘇貞昌18日回應，「比病毒還毒的口舌之非，我見怪不怪」。

蘇貞昌日前視察中央災害應變中心，與基隆市、宜蘭縣、花蓮縣的應變中心視訊連線，林姿妙會中希望台7線能儘速搶通，蘇貞昌三度追問「哪一個路段？」，林姿妙一時答不出來，隨後才回答是86K道路中斷。

針對藍委批評逼問林姿妙是耍官威，蘇貞昌18日立法院施政報告並備質詢前回應，看見林姿妙坐鎮指揮中心「揪甘心」，當時他是好言詢問林姿妙宜蘭情況。918地震時沒有連線，被批評讓人白等，如今開視訊卻被說耍官威，「比病毒還毒的口舌之非，我見怪不怪」。

至於台北市長柯文哲日前批評，現在已經E化可遠距辦公，為何還要跑到應變中心作秀？「太弱了」。蘇貞昌回應，每一個縣市情況不同，每位首長應對風格也會不同，他都表示尊重，相信社會自有評價。