美國近期針對大陸晶片業再度發動制裁，任何美國公民、企業或組織都必須取得許可證才能出口晶片技術、產品赴大陸，受影響的範圍包括超級電腦、人工智慧與軍事領域，無疑是想切斷大陸發展先進晶片的機會，不過有專家提醒，此舉將讓大陸廠商專注生產低階晶片，進而讓市場價格走低，讓美國企業很難跟大陸競爭，對於美國晶片業不是一件好事。

華盛頓郵報報導，美國此次制裁的影響範圍廣泛，國家安全專家也認為，為了牽制大陸生產高階晶片，美國的手段堪稱近年實施最嚴厲的制裁之一，不過也有市場人士表示，西方企業通常會在美國實施制裁手段後，廣泛暫停出口，但等到情勢較為明朗時，就有機會恢復部分出口。

華盛頓的智庫「新美國安全中心」（CNAS）高階研究員Martijn Rasser提到，限制美國公民與大陸晶片業接觸的手段，將會造成嚴重衝擊，「不僅會凍結大陸的晶片實力，更會讓他們的實力因為時間推移而慢慢退化。」

然而，哈佛商學院教授Willy Shih則認為，美國應該要注意到制裁措施造成的反噬效果，「剝奪大陸生產高階晶片的能力，將讓他們生產更多的低階晶片，進而讓價格走低，造成美國廠商無法與大陸廠商競爭，反而讓西方消費者依賴大陸供應商，必須擔心附帶的傷害。」

前美國商務部官員、律師事務所Akin Gump Strauss Hauer & Feld聯合創辦人Kevin Wolf表示，「目前雙方的貿易有部分遭到凍結，因為美國廠商正在積極了解旗下的客戶是否在制裁範圍內（生產高階晶片）不想犯錯或違法的廠商會因此退縮。」