無黨籍台北市長候選人黃珊珊日前出版新書《城市・程式》，內容提到防疫旅館、防疫計程車等政策，是她所發想的創新作為，遭民進黨台北市長候選人陳時中批評是剽竊，雙方隔空互槓，連PTT網友都開始討論，甚至引用民進黨日前「先畢業抄晚畢業」的概念開酸。

鄉民「nicolaschen2」在PTT八卦板表示，自己是標準的台灣人民「金魚腦」，對於防疫旅館到底是誰先想出來的，他能想到的有2個證據，第1是台北市109年02月就有會議記錄，而中央則提不出來；第2則是台北市在109年3月初就推出防疫旅館手冊，但中央的版本最早則是在同年3月底，「不過還是有可能是先出手冊的人抄後出的，對吧？因為碩士先一年畢業的，都有可能抄晚一年畢業的論文，哈哈！」

其他網友也一面倒狂酸「台北推出，中央罵一罵然後抄作業」、「這個就像論文，可能他先寫出來，但是架構卻早已存在我腦海了」、「若是中央先提，當初台北提出後就會直接通過，而不是罵一罵後照抄」、「整個行政院都在指鹿為馬好棒棒」。

對於防疫旅館相關政策是否為抄襲，黃珊珊17日在臉書秀出109年的會議紀錄，其中包括構思到討論的過程，強調「我說話、我做事，我都會負責，一切公開透明，不會有拖了兩年還調不到的會議記錄」，反酸「請問陳時中，你的會議記錄又在哪裡？」