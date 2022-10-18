民進黨桃園市長候選人鄭運鵬與攤商和民眾握手請託。（蔡明亘攝）

桃園市長鄭文燦陪同民進黨桃園市長候選人鄭運鵬掃街。（蔡明亘攝）

國民黨桃園市長候選人張善政昨批桃園市長鄭文燦，2016年國發會通過桃園綠線規畫，鄭當時還感謝張，如今遇選舉就昨是今非，非常不可取。對此，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬表示，不懂何謂昨是今非，手握權力時對桃園有何貢獻？喊話要張好好觀察市民心聲，他則會在選舉最後期間，深入市民生活角落，展現勝選信心。

鄭運鵬今早赴龍潭市場冒雨掃街，在鄭文燦陪同下，與攤商和民眾握手請託，外界觀察龍潭選民結構藍大於綠，今赴龍潭是否有搶攻藍營客家票倉策略？鄭運鵬表示，過去8年桃園成為台灣製造業引擎，在地經濟發展對市民和企業家來說相當有感，蔡英文總統的帶領也獲國人肯定，以此基礎加上任職2任立委期間，陪桃園一起突破機捷、捷運綠線、鐵路地下化和航空城等市政困難，因此對勝選更有信心。

鄭運鵬說，盼在選舉最後這段時間，市民在日常生活每個角落，都能看到他與鄭文燦要一起突破下個黃金8年的決心，今來龍潭是本就規畫好的行程，不會因選舉過程改變，會繼續努力爭取市民支持。

對於張善政昨批鄭文燦昨是今非，鄭運鵬直言「實在不懂何謂昨是今非」，批張過去對桃園沒幫助，參選後把桃園批評得一文不值，鐵路地下化還要桃園負擔800多億經費，簡直是搬石頭給桃園揹，手握權力時沒幫助桃園，相信市民都有所感受，鄭文燦8年政績都是公開評價，比起前縣長實在差別太大，盼張要仔細觀察市民心聲。

此外，針對張善政競辦批評綠營打出抹紅牌救選情，鄭運鵬認為，張卸任行政院長後，擔任統派政黨最高顧問，這是政黨意識型態問題，昔聲稱不加入政黨，卻接受聘書擔任顧問，每個政治人物都須接受檢驗，包括他自己也一樣，呼籲張善政既然要從政參選，就應說明清楚和這些統派小黨的關係為何。