8年前震驚社會的北市信義區夜店殺警案，主謀蕭叡鴻等61人在3年前已判刑確定；另9人部分，最高法院5日將主嫌「富二代」曾威豪、劉芯彤夫妻各依聚眾鬥毆致人於死罪判刑8年，另7人各判7年到10年6月不等刑期，台北地檢署傳喚曾威豪夫婦兩人，於今(18日)報到發監執行。

2014年9月14日凌晨2點多，曾威豪及當時的女友劉芯彤在信義區SPARK夜店消費，曾男因酒醉與安管人員衝突後，2人打電話給蕭叡鴻抱怨，蕭為替2人出頭，糾集人馬到夜店理論。

蕭男等70多人前往SPARK，台北市警信義分局刑警薛貞國獲報前往查看，並表明警察身分，因責備曾等人吵鬧行為，引起蕭男等人不滿，出手毆打薛，還高喊「殺死他、拖出去」，薛最後遭痛毆致死。

2019年最高法院將蕭叡鴻及周譽騰等61人各判刑2月到13年不等確定，另有5名少年分遭判刑或裁定保護管束確定，至於曾威豪、劉芯彤等9人因無從判斷是否共同犯罪，撤銷發回更審。

台灣高等法院更一審將曾威豪、劉芯彤夫妻各判刑8年，另外7名共犯判7年到10年6月不等刑期，案經上訴，最高法院認為，更一審判決的論理、證據法則及量刑都沒有問題，檢察官及曾威豪等人提上訴，只是單純事實的爭執，在10月5日駁回上訴確定，並啟動防逃機制，傳喚9人到案入監執行。