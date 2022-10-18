宜蘭縣政府衛生局備妥19名慢性患者平時備藥，放置於宜蘭縣消防分隊。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

受尼莎颱風影響，宜蘭縣大同鄉明池山莊聯外道路中斷，昨空勤總隊因天候不佳取消空投物資，原定今（18日）上午7時出勤，但天氣仍不佳，將視天氣狀況改善後隨時起飛。另，宜蘭縣消防局出動25位左右消防人員，將乳癌用藥及物資一起背負徒步運送至山莊。

因今日持續降雨及山區道路起霧影響搶修進度，大同鄉英士路段台7線84.1K路基缺口擴大為80公尺、台7線68K至84K多處坍方阻斷，預估18日下午5時搶通。而明池森林遊樂區位在台7線65k處，剛好於災害阻斷路段內，住客266人，員工35人，山莊表示如能補足柴油，飲食即不成問題。

宜蘭縣政府社會處表示，已備妥麵條、米、米粉、肉醬、罐頭食品等物資，隨時待命；衛生局也備好19名慢性病患者平時用藥，置於宜蘭消防分隊。

原與宜蘭縣應變中心及明池山莊協調運送柴油需求，改由四工處今採人力接駁通過災點後，由阻斷災點對面挖土機協助運往明池山莊。而消防局考量氣候關係，直升機遲遲無法出動，遂出動25位左右消防人員，將乳癌用藥及物資一起背負徒步運送至山莊。