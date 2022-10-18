外媒引述消息人士報導稱，中國官方已指示國有天然氣進口商，為保障國內冬季供暖，停止向歐洲以及其他亞洲買家轉售液化天然氣（LNG）。

消息人士表示，中國國家發改委已下令中國石油天然氣公司、中國石化、中國海洋石油，應維持過冬的存貨以供國內使用。消息人士說，雖然中國銷售液化天然氣讓歐洲買家「輕鬆」不少，但在歐洲庫存加緊補充，加上創紀錄的高運輸成本，都降低了液化天然氣轉手的吸引力。

報導指出，北京已承諾滿足民眾冬季取暖所需，如今因預測可能出現小幅缺口而有此舉。中國在現貨市場大舉採購，去年已超越日本，成為全世界最大LNG進口國。此外，中國的舉措可能導致歐洲液化天然氣供應減少，並在寒冬加重當地的能源危機。

中國國家主席習近平在中共二十大發表政治報告時表示，將確保糧食、能源資源重要產業鏈供應鏈安全。俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）則在自己的Telegram頻道上稱，她正在等待歐盟外交事務負責人對此問題「創意性的評論」。