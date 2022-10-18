英國市調機構Douglas Insights最新報告指出，預估2021至2028年衛星物聯網相關市場規模年複合成長率達20%，報告分析，過去幾年新冠疫情期間嚴格的國境封鎖與群聚限制，不少國家借助衛星物聯網監控與追蹤數據傳輸、人流概況，該項技術服務涵蓋面更包括：軍事國防、能源探測、醫療、物流等多項服務的數據分析來源，廣泛的運用面向成為未來需求關鍵支撐。

星際商機利多不斷，智慧型手機加入衛星通訊運用成為商用最受矚目焦點；近期還有馬斯克太空探索公司SpaceX的星鏈(Starlink)光芒照耀日本，是亞洲第一個部署該衛星系統的國家，以滿足日本山區、偏遠島嶼網路需求；此外，電動車、智慧城市都對衛星物聯網有龐大需求，帶動太空衛星商用成長性備受期待。

國內目前和星鏈概念相關ETF包括:第一金太空衛星ETF(00910)國泰台灣5G+(00881)等。國泰臺灣5G+ETF經理人蘇鼎宇表示，全球各國積極爭搶5G與太空商機，因5G毫米波雖然電池波頻率高於4G，但訊號穿透率低，容易受到建築物與地形限制，故覆蓋範圍廣且具低延遲特性的低軌道衛星通訊，國際大廠也積極布建發展。除了穆斯克SpaceX建造的星鏈（Starlink）計畫快速發展外，亞馬遜的Kuiper低軌道衛星網路計畫與英國的OneWeb公司也加速投入。