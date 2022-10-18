德國聯邦情報局（BND）局長卡爾（Bruno Kahl）今天說，德國社會一些產業對中國還是保有一些「天真」想法，在與中國有關當局打交道上，「肯定還有改善的空間」。

法新社報導，卡爾在德國情報機關首長年度國會聽證會上說，德國希望在2049年前成為科技界的領頭羊，因此必須提防各界對中國的「認知轉變」。

他說：「我相信大家的意識已經有很大的改變。但科技業（對中國）當然還是有很多的信任與天真想法，這很不妥。」

中國是德國的主要貿易夥伴，尤其是在德國的經濟支柱汽車產業上。

但中國嚴格的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）清零政策、台海緊張情勢升溫，以及對以穆斯林為主的新疆地區人權議題的擔憂，導致德中關係最近幾年急轉直下。

此外，由於俄羅斯揮軍入侵烏克蘭，德國與俄羅斯關係破裂，也讓柏林反思與中國的經濟關係。

然而，儘管辯論熱度升溫，德國大型企業仍在中國進行巨額投資。

福斯汽車集團（Volkswagen）上週表示將投資24億歐元（約新台幣761億元）與中國科技公司地平線機器人（Horizon Robotics）成立合資企業，聚焦在發展自動駕駛。

中國航運巨頭中國遠洋運輸公司（COSCO）也將在漢堡的貨櫃碼頭持有35%股權，但由於聯邦政府持保留態度，相關計畫遭到擱置。

卡爾說，他認為中國企業參與德國建設主要基礎設施「非常關鍵」。他說：「舉例來說，港口當然就是你在做出承諾前必須非常仔細審查的那種重要基礎設施。」

卡爾警告，德國「必須為經濟槓桿可能被用來貫徹中國理念的事實做好準備…假如德國與中國的政治看法出現分歧，那麼這些工具也會被拿來利用」。

德國聯邦憲法保衛局局長哈爾登旺（Thomas Haldenwang）也告誡中國企業涉及關鍵基礎建設的危險性。

他說：「我們一定不得讓中國可以干預德國政治活動這種事發生。」（譯者：張曉雯/核稿：劉文瑜）1111018