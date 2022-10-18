現年47歲的香港女星麥家琪，昔日在90年代是性感尤物的代表，最出名的便是與國民男神吳彥祖合作的《偷窺無罪》，想當年可是為了藝術全裸拍激情床戲，被影迷封為「三級片始祖」，2006年婚後才漸漸淡出演藝圈。近來她拍攝一支影片，內容卻不停賞自己巴掌，粉絲震驚之餘，也意外發現47歲的她激似劉嘉玲。

麥家琪當年參選港姐本是大熱門，卻突被踢爆未成年時拍露點裸照，而與后冠無緣，不過事後她接連在《偷窺無罪》、《極樂酷刑》等三級片為藝術犧牲，從此奠定艷星的地位，2006年她嫁給大律師王國豪，一連產下2子1女，過著相夫教子的貴婦生活，近幾年才在大陸復出，不時接下商演活動，也有開社群經營粉絲。

麥家琪拍攝自摑片的舉動，引起粉絲的注意。(圖/麥家琪 )

近日她在社群上傳一支新片，可見她不停對自己掌摑，中途沒任何旁白，令不少人好奇問：「受了什麼刺激打自己，想表達什麼」，還有人嚇壞說，她的五官神韻與梁朝偉愛妻劉嘉玲出奇相似，不過其實那應僅是影片中舞蹈的其中一項動作，而在片尾她則突然華麗變裝，穿著粉色套裝、戴著銀色大項鍊，襯托她的凍齡美貌，粉絲不免驚呼：「香港女神越活越漂亮」、「彷彿吃了防腐劑」、「港星還是妳抗老」。

麥家琪穿粉色套裝的模樣，被粉絲誇說顏值凍齡貌美。(圖/麥家琪)

麥家琪曬和愛犬互動短片，遭酸老、過氣。(圖/麥家琪 抖音)

先前麥家琪也曾拍和愛犬互動的影片，特意套上動物濾鏡，畫面十分溫馨、可愛，未料有網友留言狠酸，「老，過氣」，她對此也親自回覆：「別看」，不過該網友仍窮追不捨嘲諷：「看到了啊，倒霉」，麥家琪則不干示弱回擊：「新年流流，自己咒自己！你牛」，其他人見到後則安慰說，47歲還能保持這樣美，已經很不簡單。