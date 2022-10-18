受到銀行股和房地產股激勵，歐洲股市周一收盤攀升；投資人也為英國財政計畫的逆轉表示歡迎。

周一歐洲Stoxx 600指數收漲7.17點或1.83%，為398.48點，為連續第三個交易日上漲。

英國股市上漲0.9%；英國新任財政部長杭特(Jeremy Hunt)周一宣布取消先前450億英鎊減稅計畫的大部分內容；該減稅計畫曾經引發金融市場動盪，迫使英國央行(BoE)出手干預。

追蹤英國國債殖利率跌勢，歐元區政府債殖利率下滑，但是仍沒有遠離近十年的高位水準。

歐股所有板塊都上揚，房地產股上漲近4%，旅遊休閒股升3.3%，銀行股漲2.3%。

倫敦IG首席市場分析師Chris Beauchamp說：「關注市場動盪是一件有趣的事，這顯示了英國承認它的財政政策並不存在於一真空狀態，或是與市場隔絕」。

歐洲股市最近幾周出現下跌，因為投資者擔心央行遏制通膨的激進措施，可能導致經濟衰退；英國最近的政治動盪，只是加劇了擔憂。投資人現在正密切關注第三季財務報告，以瞭解企業如何應對成本壓力，並在日益加劇的衰退擔憂中，評估企業的財測指引。

瑞士信貸上漲2.6%，報4.53瑞士法朗；據路透報導，瑞信正在與至少一家中東主權財富基金進行接觸，希望獲得注資。

英國第二大無線電視台獨立電視網(ITV)上漲9.1%，報67.3英鎊；據金融時報報導，該電視台正在探索出售子公司ITV Studios的選項。

Hargreaves Lansdown大跌1.9%，報796.6英鎊；在該金融服務公司遭受數百萬英鎊的訴訟之後，執行長宣布離職。

Nel升3%，報10.99挪威克朗；該再生氫生產商宣布收到美國氫計畫Woodside Energy的5640萬美元訂單。

Mowi升4.9%，報143.3挪威克朗；該挪威養殖漁業商公布第三季獲利超出預期。