YouTuber蔡阿嘎與二伯結婚後，育有二子蔡桃貴與蔡波能，兩人時常於影片及社群媒體中分享育兒經，近期蔡桃貴開始上幼兒園，二伯在的新影片提到和大多數父母一樣遇到孩子上學焦慮症的問題，而影片留言處竟釣出專業老師解套五個方法。

二伯昨日(17)在頻道影片中分享，大兒子蔡桃貴近日總在上學前落淚表示不想和媽媽分開，並反覆與媽媽說道「我只想要妳，不想要上學」、「我會想找妳，我會哭」聽了讓二伯相當的不捨。

對此，一名身為幼兒園教師的網友就在底下留言如何讓孩子減低分離焦慮症，首先他建議在孩子未入學前，可以與孩子共讀上學相關繪本、帶到親子館或公園讓孩子習慣大家一起玩的感覺以及提前熟悉就讀學校的環境等方式都可以幫助到孩子，而更重要的是需要「調整作息」，降低孩子因睡不足造成情緒上的起伏。

蔡桃貴上學焦慮症。【影片來自YOUTUBE，若下架請見諒】

然而，若是像蔡桃貴一樣已經開始上學的孩子，可以事先與老師溝通讓孩子戴著全家福的照片到學校，回家後，試著讓孩子分享學校發生的事，並給予適當的回應及討論，另外，也可以讓孩子幫忙做家事，家長可以與孩子示弱請孩子幫忙會讓孩子有成就感，之後就更願意幫忙了。