尼莎颱風造成多處道路災情，公路總局統計截至今（18）日上午8點為止，共有8處災阻路段，主要集中在桃園市復興區、宜蘭縣大同鄉、花蓮縣秀林鄉。其中花蓮縣秀林鄉台8線114.6K~120.6K關原至神木路段便道路基流失，預計11月7日搶通，修復時間將近3周。

公路總局表示，此次風災阻斷路段有8處，桃園市復興區台7線有3處，包括49.8K大曼路段坍方阻斷，封閉47K~50K路段至18日17時；51K大曼路段坍方阻斷，預計18日17時搶通；54K大曼路段坍方阻斷，預計18日17時搶通。

宜蘭縣大同鄉台7線有4處，包括68.4K明池路段坍方阻斷，預計18日17時搶通；69.5K明池路段坍方阻斷，預計18日17時搶通；84.1K英士路段大規模坍方，預計18日17時搶通；86.4K~86.6K英士路段大規模坍方，預計10月22日搶通便道通行。

花蓮縣秀林鄉台8線114.6K~120.6K關原至神木路段便道路基流失，修復時間最久，預計11月7日搶通。