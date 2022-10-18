尼莎颱風外圍環流導致台北市災情頻傳，各政治人物紛紛到場勘災。民進黨台北市長候選人陳時中遭爆，16日晚間赴內湖區勘災，座車先是在成功路上違規大迴轉，警察攔下卻僅勸導未舉發，又在等紅燈時偷跑，隨後更違停在公車停靠站內長達8分鐘。陳時中競總發言人林聿禪表示，因勘災情急而有違規，內部會檢討改進，相關罰單也會依法繳納。

《菱傳媒》今（18）日報導指出，有目擊民眾提供影片爆料，陳時中座車16日晚間6時40分許，往內湖大湖隧道方向行駛，為避開警方在康湖路路口布置的三角錐，竟然直接掉頭在成功路上違規大迴轉，甚至還闖紅燈，將車穿越停止線直接開到路口，警方上前盤問沒多久就放行，並未開單舉發。

不僅違規迴轉、闖紅單，陳時中座車為讓陳本人及其幕僚下車，竟又違規停在公車停靠站內長達8分鐘，影響了公車營運及乘客上下車。

針對以上爆料，陳時中競總發言人林聿禪回應，因勘災情急而有違規，內部會檢討與改進，相關罰單總部也會依法繳納。