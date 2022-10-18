當地里長表示，強勁的風勢把發射鐵塔吹倒，不過該區為管制區，平時並不會有民眾進出，因此暫時沒有安全疑慮。（吳建輝攝）

中央廣播電台鹿港分台，是國內各分台中規模最大的，過去冷戰時期作為反制中共心戰宣傳的廣播基地，不過隨著時代演進，現在不再像以前24小時不中斷對中國播送。（吳建輝攝）

當地里長表示，早期園區裡面有4支鐵塔，但隨著荒廢無人看管，導致鏽蝕等情形發生，陸續倒了2支剩下2支堅持住。（吳建輝攝）

「尼莎」颱風來襲各地災情不斷，彰化縣雖然沒有明顯雨勢，但強勁的風勢把鹿港央廣廢棄發射鐵塔吹倒，整個「歪腰」，看得民眾心驚驚，當地里長表示，強勁的風勢把發射鐵塔吹倒，不過該區為管制區，平時並不會有民眾進出，因此暫時沒有安全疑慮。

中央廣播電台鹿港分台，是國內各分台中規模最大的，過去冷戰時期作為反制中共心戰宣傳的廣播基地，不過隨著時代演進，現在不再像以前24小時不中斷對中國播送，已經荒廢，其建築及景觀具有高度時代價值，被彰化縣文化局登錄為文化景觀。

附近民眾表示，已經見怪不怪，也不是第一次倒塌，早年這邊還有其他發射塔，陸續都倒了，而且裡面也不會有人進出，所以無所謂；還有民眾說，早年該處有憲兵進駐，是一個相當受到重視的地方，現在卻任由強風吹拂，令人不勝唏噓。

當地里長表示，早期園區裡面有4支鐵塔，但隨著時間荒廢無人看管，導致鏽蝕等情形發生，陸續倒了2支剩下2支堅持住，但今天又倒了1支，園區佔地35公頃且有管制，平時並不會有民眾進出，因此沒有安全上的疑慮，但還是請相關單位協助處理，避免發生危險。

而事實上，彰化縣政府將中央廣播電台鹿港分台登錄為文化景觀，其在戒嚴時期具有特殊任務，因此能保存至今算相當不易，日前文化部曾至此會勘，有意打算將其進行改造，讓中央廣播電台鹿港分台華麗轉身，未來有機會成為鹿港觀光的新亮點。