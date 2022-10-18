拜登政府7日宣布擴大對中國晶片出口管制，對於台積電董事長劉德音及創辦人張忠謀日前分別接受外媒訪問，均提到台積電讓台灣在供應鏈占關鍵位置，財信傳媒董事長謝金河則分析兩人話中有話，其實是在美中角力中講給「那個人」聽的。他並分析國際地緣政治升溫，兩岸情勢暗潮洶湧，美中角力升級到晶片戰，這已是「交戰等級的制裁手段！」

謝金河在臉書發文指出，美國商務部7日宣布對中國半導體產業的三大禁令，包括不得對中國提供先進製程晶片，也不得提供相關製造及設備，他強調最致命的一擊是「規範」持有美國護照的「美國人」不得在中國的半導體企業工作，這個禁令出來，所有在中國半導體廠工作的「美國人」立即陷入抉擇的兩難情境，一個是放棄美國籍，留在中國芯片廠工作，一個是立即辭去工作，前者棄籍可能要補繳稅款，這是非常困難的選擇。

謝金河提到，從2018年美國對中國半導體產業列出實體清單，接著限制14奈米以下製程及設備，現在直接針對技術人才的「人」，這已是堅壁清野的最嚴格制裁手段，根據統計，持有美國護照在中國半導體公司上班的高階經理人至少有43人，在7日午夜時分開始有人離職。

「在中國召開廿大前夕，拜登政府祭出這麼高規格制裁手段，非常不尋常。」謝金河直言，這種堅壁清野的手段，通常只有交戰國才會發生，儘管拜登政府仍把中國定位為競爭對手，英國已升級至「威脅」，但如果兩國繼續硬碰硬，美國的制裁可能還會再升高，而且美方晶片禁令已在供應鏈產生寒蟬效應，現在蘋果率先表態不再使用長江存儲的記憶體晶片，下一步也可能移動在中國的蘋果供應鏈，接下來一定會衝擊台灣在中國的供應鏈。

謝金河文末總結，如果大家仔細觀察先前劉德音跟張忠謀的訪問，其實他們都話中有話，他直言，兩岸情勢暗潮洶湧，美中角力處處交鋒，未來市場全在中國的企業，恐怕會越來越辛苦。

自從美國眾議院議長裴洛西8月訪台後，兩岸緊張情勢升溫，台積電創辦人張忠謀日前接受美媒專訪時指出，「我認為他們會節制不攻打台灣」，但如果發生戰爭，「台積電會被摧毀，所有一切都難逃被毀」；台積電董事長劉德音先前接受CNN訪問，也罕見回應大陸若武力犯台，將使世界秩序崩壞，造成美中台三輸的局面。