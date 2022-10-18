蘇煥智與謝和弦前往台北高等行政法院遞狀提出假處分（蘇煥智提供）

打算參選台北市議員的謝和弦遭中選會取消參選資格，台北市長候選人蘇煥智受謝委任，18日與謝和弦前往台北高等行政法院遞狀提出假處分，蘇煥智指出，謝和弦是被中選會「突襲性裁判」，中選會基本的法律程序都不遵守，實在是嚴重侵害人民的參政權。

謝和弦說他心情很平靜，希望可以恢復參選資格，他還是相信台灣是個很棒的國家，他希望他可能快快樂樂地在這塊土地成長、長大，希望他的下一代、他的女兒也是。謝說得知參選議員資格被取消，第一個想法是「哇，原來這就是政治，原來會有這一天，我還太菜了，城府不夠深，哈們」，但沒有不滿中選會。

蘇煥智進一步指出，謝和弦是因吸食大麻被判刑4個月得易科罰金。經檢察官准予分期繳納罰金，並約定在今年8月19日、9月19日、10月18日分三期繳納。在10月14日中選會公告謝和弦喪失候選人資格，當天謝和弦就提前將本應在10月18日繳納的最後一筆罰金繳納完畢，其實謝和弦應該是已經執行完畢。

蘇煥智強調，台北市選委會或中央選委會在審查謝和弦資格時，依據行政程序法第39條、第102條規，應該通知當事人陳述意見，結果中央選委會及台北市選委會均未通知當事人陳述意見，顯然違反正當法律程序，所以中選會的審查公告顯然違法。