搶跨年商機，台北喜來登飯店推出「喜耀迎新」跨年派對住專案，即日起開放預訂，原價16,260元，早鳥價63折限量開搶，換算下來跨年當日入住每人每晚3,740元起，跨年夜邀請LIVE BAND熱情現場演出、紅白酒暢飲、大啖派對美食，最後在從天而降的倒數氣球瀑布下迎接2023年。專案續住第二晚每人每晚加價2,000元起，相較動輒每晚萬元以上的跨年煙火房，台北喜來登強調不僅大省荷包，且一樣可嗨翻整夜，元旦早餐再享每人500元起優惠。專案須兩人成行且另加15.5％稅金。

每年推出便秒殺的台北喜來登十二廚「跨年音樂派對」，在挑高中庭中暢飲精選紅白酒與特調飲品，餐檯更提供豐盛佳餚輪番助陣，當晚更以超大投影幕同步零時差轉播煙火秀，並邀請樂團熱情獻唱流行歌曲，以歌聲炒熱整夜氛圍。倒數時刻更安排上千顆從天傾落的夢幻氣球與彩帶，參加者可與家人親友一起度過精彩的時刻。

跨年後客人回到舒適房間稍做休息，清晨可步行或搭乘大眾運輸工具至總統府參加元旦升旗典禮，迎接新年曙光，再回飯店再以優惠價每人500元起享用有Buffet之王美譽的十二廚精緻早餐，不管是新鮮出爐的西式麵包糕點，還是熱騰騰的現煮中式擔仔麵、及現煎蛋料理等近百種早餐選擇，補足滿滿元氣的迎接新年第一天。

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