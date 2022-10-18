國民黨台北市長參選人蔣萬安（中）18日走訪台北市魚類批發市場及第一果菜市場，為選戰衝刺，爭取選民支持。（黃世麒攝）

台北市百齡橋下堤外停車場16日因豪大雨造成淹水災情，市長柯文哲昨日表示，「每位國民須對自己行為負責」；豈料，昨晚卻傳出因水利處沒有通知關水門，當時約有10人被困在堤防外；對此，國民黨台北市長候選人蔣萬安批評，柯文哲身為地方父母官應該以市民權益為優先考量，不是對市民冷語嘲諷。

蔣萬安說，對於極端氣候很難預見，未來包含豪大雨，但柯文哲身為地方父母官應該以市民權益為最優先考量，而不是把責任推給市民，竟然都說未來在通報上要改善，就不用再對民眾冷語嘲諷。