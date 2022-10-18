早洩是最常見的男性性功能障礙，泌尿科醫師表示，目前被廣泛接受的早洩定義，包含先天型早洩及後天型早洩，前者為插入陰道前或插入後約1分鐘射精，後者則為3分鐘內射精。此外，綜合多數文獻而言，全球早洩盛行率約25～30%，若以國際性醫學會的先天/後天型早洩來定義，有研究指出，台灣約13～17%。至於性勃起時間，一項荷蘭的研究發現，平均勃起時間為5.4分鐘，年紀越輕的男性勃起時間越長，中年後下降為4.3分鐘。

馬偕醫院泌尿科醫師陳鈺昕在其臉書粉專中表示，根據國際性醫學會的定義，包含總是在插入陰道前或插入後约1分鐘内 （先天型早洩，生平第一次性行為就早洩）或3分鐘內射精（後天型早洩，原本正常，後因各種原因發生早洩症狀）；總是或幾乎不能延遲射精時間；造成負面的身心影響，如苦惱、憂慮、沮喪和逃避性生活等。

除了國際性醫學會的分類，另有心理疾病分類，男性持續或反覆出現在進入對方陰道1分鐘內，只受輕微刺激，即發生無法控制的提早射精，症狀持續超過半年且大部分性生活時都會發生。此症狀造成個人明顯壓力，但需排除精神疾病、藥物或伴侶關係所導致。

早洩究竟常不常見？是否年紀越大越易發生？陳鈺昕解釋，因各研究調查定義缺乏一致，導致該盛行率不容易評估。不過綜合多數文獻而言，全球早洩盛行率約25～30%，若以國際性醫學會的先天/後天型早洩來定義，有研究指出，台灣約13～17%。

男性如何知道自己的持久力是否較長，陳鈺昕表示，在荷蘭有一項研究，找到500對夫妻，結果發現平均勃起時間為5.4分鐘，如再以年齡層細分，18~30歲，平均是6.5分鐘；31~50歲下降到平均5.4分鐘；51歲平均4.3分鐘。