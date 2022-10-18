根據韓國媒體18日報導，現代汽車正考慮如何處置俄羅斯現行業務，包括出讓在俄羅斯的汽車製造工廠，可能也是選項之一。

東亞日報(Dong-a Ilbo)指稱，現代汽車集團最近有份專門分析俄羅斯情勢，以及未來前景的內部研究報告。內容據稱，因俄國營運看起來很難在正常金融環境下進行，故針對車輛銷售方面分析各種情境，以及帶來的可能衝擊。

沒有立即評論上述報導的現代汽車與子公司起亞，兩者加起來是全球銷售量排名前10的韓國大車商，俄羅斯每年產量約有20萬輛，大概占自己全球的4%左右。

自從俄羅斯在2月24日派遣大軍壓境烏克蘭之後，西方廠商紛紛大舉出走，在各項經濟制裁下，很多高科技設備都嚴重不足，許多當地工廠不得不暫停作業，愈來愈多的員工也被迫得放無薪假。

其實，現代在俄國大城聖彼得堡的車廠，早從3月開始就已停工。上周，日本日產汽車曾表示，將以象徵性的1歐元售價，把自己在俄羅斯的業務轉移給一家有俄國官方色彩的企業，預估這項交易將大虧6.87億美元左右。