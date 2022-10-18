急診科醫師魏智偉分享，一位20歲的女患者肛門口長疔仔，由於患部位置特殊，導致女患者羞於就醫，但自行處理後，整個屁股疼痛難耐，緊急就醫發現患部已蜂窩性組織炎，必須趕緊將膿液擠出來。而當醫師用力一擠，膿液直接噴出來，手術室瞬間瀰漫難聞的氣味，讓他一生難忘。

魏智偉近日在節目《醫師好辣》上分享，他曾收治過一位20歲的正妹患者，當患者走進診間的時候，從走路姿勢就立刻知道她是屁股痛，本以為是長痔瘡，結果竟是膿包，也就是俗稱的「疔仔」，且因為位置很靠近肛門口，導致女患者羞於就醫。

魏智偉表示，根據女患者自述，這個膿包最初只有痘痘般大小，所以她就自己動手擠掉，沒想到越弄越糟糕，膿包最後變成像50元硬幣這麼大，且整個屁股的周圍都很痛，讓她再也受不了，立刻去急診就醫。

魏智偉指出，替女患者檢查發現，傷口有自行處理過的痕跡，因為要擠出裡面的膿，勢必要有破口，但不知道女患者是用什麼東西摳的，還是用針戳洞，反正就是有被扎過的痕跡，整個患部周遭都出現蜂窩性組織炎，需要趕緊將膿擠出來，進行後續的治療處理。

魏智偉表示，女患者自行處理膿包的時候，似乎在傷口上插了太多的洞，結果他才動手一擠，膿包裡面的分泌物就直接噴出來，有些甚至噴到他的手術服，頓時整個小手術室都充斥著一股難聞的味道，那個味道可怕到他這輩子都忘不了，而那件手術服也直接報銷，他再也沒穿過。