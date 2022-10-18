武打巨星成龍22年前和吳綺莉非婚生下一女「小龍女」吳卓林，2017年吳卓林宣布出櫃，隔年與大她12歲的網紅Andi結婚，近日網友拍到吳卓林回到加拿大，在街頭排隊領免費食物，對此，Andi在自己的社交網站錄影片反擊，可見她頂著招牌大濃妝、假睫毛澄清她們情況沒有外界所說這麼不堪，兩人生活很幸福，也很享受現在的生活。

吳卓林長大後就因跟媽媽吳綺莉數度爭吵，導致親子關係漸行漸遠，2018年吳卓林訂婚、結婚後曾帶Andi回到香港，隨後傳出吳綺莉不爽將女兒跟媳婦逐出門外，並批評這位混血媳婦年紀這麼大卻不肯找工作，自稱有人群恐懼症無法面對人群，痛罵：「是不是要籌錢給她看病？醫院不知道有沒有得治這種恐懼症？」

Andi錄影片自稱目前生活很美滿，請外界不用擔心。（圖／取自網易娛樂）

今年7月吳綺莉再度暴走，疑似再度批評媳婦毀了吳卓林的人生，「謝謝妳教導我的孩子問（要求）老師退學費，不用讀書享受人生，教孩子只要你令別人覺得我們可憐，人家便會同情，謝謝妳來我家把我的東西都拿走」，更稱Andi「半夜打電話來問我為什麼還活著？我也是今天才學懂愛原來是這樣的」。

Andi秀出她和吳卓林家中一角。（圖／取自網易娛樂）

近日，吳卓林被拍已經回到加拿大，並在街頭排隊領救濟食物，對此，據《網易娛樂》報導，Andi在社群網站上錄了一段影片，片中她頂著粉色短髮、戴著假睫毛，澄清她們沒有流落街頭，目前生活很幸福美滿，請外界不用擔心，至於為何吳卓林需要去領免費食物？Andi則隻字未提，而吳卓林也沒出現在影片中，留下不少疑團。