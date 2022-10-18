在路上借錢給陌生人真的要小心！一名國三男學生日前在捷運站借1000元給一名30多歲的陌生女子，約定好晚上8時還錢，但時間到了男學生遲遲等不到人才知自己被騙，他媽媽看見失望的兒子決定幫他出500元，支持兒子的善良，讓許多網友大讚是很好的機會教育。

一名母親昨天（17日）在臉書「爆怨公社」指出，她就讀國三的兒子昨天放學後在捷運站遇到一名30多歲的陌生女子，女子稱手機、錢包被偷了向他借錢，女子先是借兒子的手機打電話到自己手機，但手機沒訊號，緊接著她又向兒子借錢，說要加油，於是兒子把身上僅有的1000元借給她，兩人約好晚上8點在公車站牌還錢。

原PO表示，晚上8點一到兒子滿心期待出門要拿回1000元，但在公車站牌等到8點半卻失望了，一臉難過回家，但原PO沒有因此責怪兒子，反而說「媽媽支持你的善良，所以我幫你出500元，但是善良之前，要先學會保護自己，小心求證，所以你自己出500元，不用罵她，她很可悲，必須用這種方式騙錢，媽媽愛你。」

對此，不少網友讚賞原PO超暖心的教育方式，紛紛留言「媽媽很有智慧喔」、「支持善良，先給小孩鼓勵，但是也要教會怎麼處理詐騙，捷運站有監視器可以報案」、「你兒子很棒、很有愛心，請繼續保持這種愛心，但是小心不要被濫用」、「你處理得真好，很多孩子這種狀況一定會被罵到臭頭」。