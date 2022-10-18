Proptech房地產科技改變了傳統買賣屋模式，尤其在新冠疫情擾亂各行各業期間，更被廣泛運用於解決不動產交易的限制。以國內來說，信義房屋推出的「DiNDON智能賞屋」，突破時間空間限制，在網路上就能觀看房屋細節，解決疫情下看屋的不便，也節省現場實際看屋時間，除了幫助買方預先篩選、分析比較，更幫助屋主省下必要的銷售帶看時間，讓雙方媒合更有效率。

信義房屋轉型辦公室協理陳世強在Podcast《房屋聽信義》表示，以前看房子通常要看很多間，才能找到心目中的那間房，然而每個人的時間有限，假設只能利用假日看房，一個周末大概看3-5間就算多了。但現在透過「DiNDON智能賞屋」，擬真程度就如同現場看屋，可以在網路上一次看到每間房子的詳細資訊，預先篩選、分析比較，還能切換2D/3D視角檢視格局，透過量尺功能掌握空間的長寬尺寸，以及變妝功能帶入不同風格裝潢，提前想像房子未來的可能樣貌。

陳世強更舉例，曾有客戶在疫情期間看中一間很喜歡的房子，但礙於希望能給長期合作且信任的風水師看過，偏偏風水師人不在房子所在地，需再另外約看，又是一次的耗時，一不小心還可能會錯過理想物件。最後透過DiNDON智能賞屋，讓風水師線上協助看屋，立刻給予買方專業的建議，並順利成交買到心儀的房子。

而對賣房的屋主來說，雖然看房的人越多，就越有機會找到合適的買方，但假設現場帶看了十次，卻只有兩組客戶喜歡，對屋主來說也是相當辛苦，陳世強說到。因此，DiNDON智能賞屋同樣解決了屋主的痛點，彷彿現場帶看的高擬真線上看屋，為屋主創造更多的帶看量，卻不需額外花費屋主時間。據統計，有提供智能賞屋的物件，比起沒有提供的物件，多了7成點閱率、6成留言率，成交速度也快了2成。

陳志強表示，透過網路上預先看屋，能過濾真正對這間房子有興趣的人。大部分線上看屋過的客戶，都有一定程度的喜歡，也掌握7、8成的房屋狀況，基本上只需再到現場看一下、感受一下，就能確認下決定。因此DiNDON智能賞屋不僅是幫買方快速篩選合適房子，更為屋主創造更多的潛在買方，同時也節省雙方更多的時間與麻煩。

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