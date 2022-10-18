台股加權指數18日開高在13,075.05點，權王台積電（2330）開在406.5元，重新站回400元關卡，面板族群友達（2409）、群創（3481）早盤分別上漲逾3％、1％，成交量已突破2.7萬、1.5萬張，交投熱絡。

蘋果因美國晶片禁令，供應商名單放棄大陸長江儲存，台股記憶體族群早盤股價轉強，台股早盤指數漲幅擴大，大漲逾150點。

美股17日上漲，市場焦點轉向企業財報，美國銀行財報優於預期提振股市的樂觀氣氛，中國政策將持續寬鬆也有利於支撐全球經濟的前景。

道瓊工業平均指數10月17日終場上漲1.86％（550.99點）、收30,185.82點。

那斯達克指數上漲3.43％（354.41點）、收10,675.80點。費城半導體指數上漲2.28％（49.34點）、收2,211.66點。

統一投顧指出，美國股市持續受到通膨數據影響，震盪相當劇烈，台股也很難避免受其影響。本周美國較無通膨相關數據公佈，故驚嚇機率降低，而在普遍房產數據降溫下，市場通膨壓力應可降溫，轉而關注財報表現。

美股美銀財報優於預期，加上英國稅務危機解除，歐美股市均大漲，有機會激勵台股反彈。選股以記憶體、綠能／儲能、航太衛星、新能源車及跌深的權值股等。