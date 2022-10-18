蔣萬安今日清晨走訪魚類批發市場及第一果菜批發市場掃街拜票，有攤商陳情反映拍賣場距離過遠。（本報資料照片）

國民黨台北市長候選人蔣萬安今日清晨走訪魚類批發市場及第一果菜批發市場掃街拜票，而蔣萬安也接到攤商陳情，反映拍賣場距離過遠等情形；蔣萬安說，如果能當選市長，一定會加速改建工程，讓攤商生意越來越好。

蔣萬安說，謝謝在地議員陪同跟攤商致意，關心大雨後的狀況，過程感受到攤商滿滿熱情，都讓他非常感動，而攤商反映環境和停車位以及拍賣場距離過遠的問題，他上任後也會加速改建工程，讓攤商生意越來越好。