新台幣昨（17）日對美金貶破32元，收盤價31.997元，再創逾5年9個月新低。對此許多民眾紛紛表示「有感」、「東西貴很多」，而針對總統蔡英文曾說的「台灣經濟20年來最好」，有人更怒嗆「放X」、「口袋扁扁比較多」。

匯銀主管表示，美股13日雖上演強勢反彈大戲，但又只是一日行情，受到長期通膨指標仍強勁的影響，10年期美債殖利率又衝破4％，14日在科技股賣壓湧現領跌下，四大指數全部收黑，使得台股17日也殺聲隆隆，盤中最多重挫逾300點，終場下跌162點至12,966點，新台幣同樣跟著開低轉貶，開盤後直接跌破32元大關，盤中最多下挫1.31角，來到32.015元。

民眾開嗆蔡政府。（圖 / 擷取自中天新聞YouTube）

針對此議題，《中天新聞》由「辮子妹」進行街訪，在「新台幣貶破32塊，你有感嗎？」這題，民眾紛紛表示「有感，覺得自己變窮了很多」、「存不太到錢」、「買什麼東西都貴很多」、「物價再漲下去都要餓死了」、「蔡政府完全不在意」。

而當「辮子妹」詢問對蔡英文所說「台灣經濟20年來最好」的感覺時，受訪者的反應包括「她怎麼講都像是在放X」、「沒有經濟好的感覺」、「我不認為有那麼樂觀」、「並沒有，就只是在荼毒人民吧」、「我感覺口袋扁扁比較多」、「市場的消費性還是以半導體為主而已」。