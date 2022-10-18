美式大賣場COSTCO(好市多)深受台灣人喜愛，去年在台營收1200億元、獲利超過50億元，好市多與國泰世華合作10年的聯名卡擁有超過250萬卡友，但如今傳出台北富邦銀行打敗國泰世華銀，出價超過12億元奪下聯名卡發卡權。

根據鏡週刊報導，今年好市多與國泰世華合作10年的聯名卡將到期，農曆年後好市多向各家銀行業者包括國泰世華、北富銀、台新銀、中信銀等發出競標邀請，知情人士透露，北富銀最後以超過12億元簽約金拿下發卡權，而且近期就會簽約。

報導指出，北富銀這次為了搶下好市多聯名卡費盡心思，由董事長陳聖德、總經理程耀輝親自領軍，加上富邦集團董事長蔡明忠、富邦金董座蔡明興結合集團資源助陣，砸下高額簽約金，終於拿下聯名卡發卡權。

蔡家兄弟動用集團資源搶下好市多聯名卡，是因為和好市多還有更多合作機會，業界人士分析，好市多積極發展網路購物，富邦集團旗下的富邦媒（momo）又是國內第一大電商，雙方未來絕對有合作空間。

報導提到，北富銀原本銀行發卡量排名第五，在拿下好市多聯名卡後，可望一口氣衝上700萬張，將超車玉山銀與台新銀，躍升為信用卡三哥，並直逼國泰世華和中信銀。

針對相關傳言，北富銀表示不評論市場傳聞；好市多則回應，若有任何變動將通知會員。