一個年僅5歲、體重瘦到只有13公斤的女童到處乞討、翻垃圾桶的剩食吃，詭異行為被機警的幼稚園老師發現，通報社會局，揪出繼父狠心虐待的真相。林姓男子涉嫌虐待新婚妻子的女兒，高雄地院依妨害幼童發育罪判林男4年2月。女童在社會局妥善安置之下，體重迅速回升至29公斤。

黃姓單親媽媽帶著跟著自己姓的女兒嫁給林男，兩人結婚後又生下一名林姓女嬰。

某天，幼稚園老師發現，女童身上遍佈傷痕，脖子甚至還有掐過的痕跡，趕緊通報社會局啟動緊急安置，女童的媽媽和繼父也成為調查對象。

黃女供稱，平時都是她負責煮三餐，然後由林男負責餵黃姓女童吃飯洗澡，她則上樓餵女嬰喝奶，很久沒看到女兒的身體，林男平常還會刻意叫女童穿長褲和襪子，所以根本不知道女兒的身體都是傷痕。

黃女對於婚後女童一直變瘦也很納悶，還發現女童無法單腳跳，曾經因此帶去求醫。黃女曾經發現女童身上有傷，質問林男，林男會拖推是女童自己玩耍弄傷。

「我平常吃飯，只吃一口，飯就被收走～」偵訊時，女童稚嫩的言語透露出林男苛刻的作為，女童還說，媽媽問她身上的傷痕怎麼來的，她說是林男偷打的，告訴媽媽也沒用，媽媽還警告林男不要用「愛的小手」或棍子，不然會留下傷痕。

檢方發現，女童長期處於飢餓狀態，導致營養不良、低血鈣、輕度貧血、體重過輕，換算生長曲線、和同齡女童比較起來，只有0.02％，造成生長發育遲緩。長期饑餓之下，養成乞討、偷食物、翻垃圾桶的壞習慣。

檢方查出，黃女確實和女童鮮少接觸，但曾關心女兒身體發展有異，有多次求診的紀錄，應該不至於參與虐童，最後處分黃女不起訴。林男則依殺人未遂、妨害幼童罪被起訴。

開庭時林男矢口否認犯行，強調自己經濟狀況不佳，才無法供給女童食物。平常也只會拿「愛的小手」輕輕打女童小腿，掐脖子也只是嚇嚇她，女童身上的傷痕與他無關。

但傷勢鑑定報告顯示，女童身上的傷痕確實都是「愛的小手」造成，林男甚至施暴到在女童身上形成疤痕。女童頸部的傷也是指尖瘀傷，明顯是用手指頭掐的。

女童外公心疼指證，女童出生後都是由她照顧，後來和媽媽嫁給林男後，竟然瘦到像骷髏頭。他曾探望女童，發現女童在家面對一桌食物嚇得不敢吃，一直發抖。發現女童身上有傷，問女童，女童竟然說「阿公我不知道，你不要問我，我會再被打」。

法官強調，林男虐童手段兇殘，犯後辯解多端，試圖美化自己的犯行，甚至玩弄訴訟技巧，查出多少才坦承多少，不到最後關鍵時刻不認罪，企圖獲得輕判或緩刑。為了避免日後全天下虐童的人都學他心存僥倖，決定不讓林男緩刑，以免姑息養奸。最後依殺人未遂、妨害幼童發育等罪判林男4年2月，全案仍可上訴。

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