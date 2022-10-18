國民黨桃園市長候選人張善政今天上午赴忠貞市場掃街拜票。(呂筱蟬攝)

桃園市長之戰選情陷入膠著，國民黨候選人張善政陣營批評對手民進黨只會抹紅救選情，民進黨候選人鄭運鵬則說，張卸任行政院長後，擔任統派政黨最高顧問，張對於自己與統派關係都說不清楚。對此張善政今天表示，以民進黨揭瘡疤的功夫，如果真有這件事早就被挖出來，所以根本沒有這回事。

張善政氣憤表示，這件事他已經講過，如果他跟民進黨講的所謂的統派有任何不可告人之處，「以民進黨揭瘡疤的功夫不就早就挖出來了嗎？還等他問嗎？所以根本就沒有這回事」。

張善政今天早上在立委高金素梅、呂玉玲與黨籍市議員候選人陪同之下，一起前往忠貞市場掃街拜票，他說，在市場掃街過程，民眾熱情送上菜頭、蒜頭、水果的不計其數，自己還是要付一點錢，很多民眾跟他說一定要當選，因為這幾年從中央到地方的亂象，民進黨執政他們也再也受不了，這次一定要翻盤國民黨有很大的責任。他也說，看到忠貞市場有一些老舊的地方，將來當選後一定要協助把市場的環境弄得更好。

高金素梅則說，她覺得現在的政治已經向下沉淪的太厲害了，所以希望這次的選舉回歸到善良本性，而且她也是經常走菜市場，她很有經驗，看到攤商、民眾對張院長這麼的熱情，就可以看得出來桃園市民最想要轉變，覺得握到的每一雙手都非常溫暖。

至於鄭運鵬同時間也在龍潭區市場掃街，當地傳統藍大於綠，是否拔樁意味濃厚？對此張善政則說，他覺得沒有什麼樁好拔，因為這些基層民眾非常支持他，對手再拔也拔不動，他非常有信心。