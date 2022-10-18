台北市長柯文哲18日推出「台北熊好券2.0」，包含住宿券、饗購券、藝文券、運動券、市集券及農好券等6種票券，共發行69.6萬份， 登記民眾可採「6選2」，今起至24日下午18時開放線上登記，預計10月25日辦理抽獎、11月4日派券，可使用到12月18日。

柯文哲上午出席熊好券2.0意願登記起跑活動，他致詞時表示，疫情、俄烏戰爭造成全球通貨膨脹、貧富差距懸殊，如何紓困底層民眾成為重中之重，參考國外案例後，他認為除了振興之外，更重要的是讓台灣產業轉型，「E化是沒有辦法走回頭路的，一定要做下去。」

柯文哲分析，去年熊好券1.0砸下5.53億，創造9.52億的產值，倍數效果為1.72倍，但檢討後也發現「大者恆大」的問題，假使某些產業E化本來就做得好，發放「熊好券」時就會使其受益更大，因此連鎖店成為當時熊好券的最大受益者。

柯提及，未來有2大重點工作，包括如何輔導中小企業E化，過去北市編列2年2000萬數位天使概念，而新加坡1年就花4億，未來如何加大力度值得思考，以及「熊好券2.0」更好用。

今年台北熊好券採數位票券發放，500元住宿券每份2張、共2.3萬份，100元響購券每份5張、共48萬份，100元藝文券每份5張、共4萬份，100元運動券每份5張、共4萬份，100元農好券每份5張、共4萬份，100元市場券每份10張，包含4張市場券、3張夜市券、2張地下券及通用券1張，共7.3萬份。

此外，今年還特別推出熊好特店加碼，主打「花3張送3張」，抽中饗購券、藝文券或運動券的民眾，凡消費同票券滿3張者，即可再獲3張同等票券，名額有限，額滿為止，另有百中選一禮，活動期間凡交易尾2碼為00者，系統將再贈送1張該交易票券，並於隔週自動派發至中獎人票夾。

對於熊好店家也有店家體驗券，本次活動提供5000份饗購券、每份2張給饗購券商圈特店，及1萬份市集券、每份2張給市集券合作店家；報名這兩張券的熊好店家每收1張券，將額外對店家激勵加碼5％，意即每收100元電子票券，北市府將於核銷時撥付105元。

本次登記於10月18日下午開始，一路到10月24日晚間6時，共計7天，10月25日台北市政府將在律師見證下辦理線上抽獎，中獎民眾最快可於10月25日下午開始消費，只要在12月18日晚上24時用畢即可，未使用完畢者將由系統全數回收。

中獎民眾若於10月24日前註冊成為台北通APP會員的中獎民眾，可於當日下午獲得票券；至於採上網或透過ibon機登記的民眾，須於11月3日晚上24時前註冊成為台北通APP會員，系統將於隔日派券，未於期限完成註冊者將自動放棄領取資格。

今年登記採多元通路，除台北通APP外，還新增健保卡、自然人憑證、台北通（卡）會員、上網登記及統一超商ibon機。考量民眾登記踴躍，本次活動將首度啟動虛擬等候室的排隊機制，在同時登記人數較多時，台北通將自動開啟排隊機制。

台北市秘書長陳志銘表示，民眾使用台北通APP、店家使用熊好券APP，民眾在掃碼完成消費折抵時，店家可立即確認收到消費者所折抵的票券，機關則於台北通後台下載各店家接收台北熊好券的清冊，於每週進行結算，並直接將錢匯至店家的帳戶。