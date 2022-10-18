怒水狂衝! 吉普車強渡溪"360度翻滾" 裝備"噴飛"│中視新聞 20221017

16日有網友分享一段影片，2輛吉普車在颱風天冒險渡溪，後方遭拉著的吉普車在湍急溪水中翻落河中，滾了一圈才回正，裝備幾乎被沖光；警方獲報查出該車隊共10多輛吉普車，當天違法到苗栗、台中交界的大安溪上游、雪霸國家公園水域戲水，警方將依違反水利法，裁處1萬元以上20萬元以下罰鍰。

先前網路上瘋傳一段44秒影片，1輛小吉普車被前方另輛重度改裝的吉普車拉著渡溪，前車因車身拉高，配上大尺寸輪胎，順利渡過強勁溪水，但後方的吉普車在溪水中卻載浮載沉，最後不敵溪水猛衝「翻了一圈」，車頂支架被沖走，多數物品被沖走，所幸最後被猛拉卡在溪岸的石頭上。

吉普車在湍急溪水中翻落河中，滾了一圈才回正，裝備幾乎被沖光；警方查出該車隊共10多輛吉普車，當天違法到大安溪上游戲水，將開罰。（翻攝照片）

吉普車在湍急溪水中翻落河中，滾了一圈才回正，裝備幾乎被沖光；警方查出該車隊共10多輛吉普車，當天違法到大安溪上游戲水，將開罰。（翻攝照片）

警方回應，當時是十幾輛越野吉普車進入到大安溪上游雪霸國家公園水域遊玩，因該河床禁止車輛通行，警獲獲報後，在晚間19時20分泰安鄉梅園村梅象橋下遊500公尺處河床砂石車專用道，查獲4部吉普車，另有10部吉普車趁機走河床小路往梅象道路也遭攔獲，共計查獲14部越野吉普車違規行為。

警方將依違反水利法第78條第1項第6款，指定通路外行駛車輛，函請苗栗縣政府水利局處裁罰1萬元以上20萬元以下。警方在此呼籲民眾不要為了要進入大安溪上游泡野溪溫泉違法開車進入河床，不僅破壞河道，且涉水過程中也可能會造成自身的危害。