大眾交通運輸工具常常能夠看到許多正妹，而有些正妹的穿著尺度非常大，讓人不經意大飽眼福，日前有民眾搭捷運時，見到一位身材玲瓏有致的短髮正妹正打瞌睡，上衣扣子全開，春光乍現引人遐想，網友紛紛笑稱「我們溫柔地守望就好」，該女子的身分也被老司機起底。

原PO在臉書「爆廢公社公開版」發文詢問：「請問我該怎麼提醒這位小姐姐她的芝麻奶茶不小心滴在身上了？」附上的照片，短髮妹有著一張清純甜美的臉蛋，能看見她雙眼緊閉、頭靠捷運座位的壓克力板，正在閉目養神，彷彿天使般的睡顏讓人不忍心叫醒她。但是將視線往下看，只見短髮妹上身穿著白色U字短版上衣，上面的3顆扣子全部沒扣，深邃的巨型弧線完全展現出來，上頭還有疑似飲料漬的痕跡。

貼文一曝光，大批網友聞香留言：「這個是真的」、「胸懷大痣」、「不要多管閒事」、「靜靜看就好別打草驚蛇」、「可能過一陣子這車廂就爆滿了！能站就不要坐」、「要避免驚擾到這位小姐，我們溫柔地守望就好」！有人開玩笑地說「看也知道是仙人跳，男人10個有9個會中計」

事實上，這位身材窈窕的妙齡女子，是馬來西亞網紅瑋兒，從物理治療系畢業後，成為體重管理師，目前是某保健創業平台的品牌合夥人。個性活潑大方的她，不吝嗇秀出傲人胸圍，至於胸前的陰影並非飲料漬而是刺青，目前IG超過44萬追蹤數，人氣火紅的她粉絲持續增加中。